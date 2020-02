2019



- 21. Januar: Das Flugzeug des Fußballers Emiliano Sala stürzte in den Ärmelkanal. Er und sein Pilot starben dabei. Der Brasilianer Sala war auf dem Weg zu seinem neuen Klub Cardiff City.

- 10. März: Auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi in Kenia stürzte eine Boeing 737 MAX 8 mit 157 Menschen aus 35 Ländern an Bord ab. Keiner von ihnen überlebte. Unter den Opfern waren fünf Deutsche. Das Foto zeigt die Absturzstelle des Fluges 302 der Ethiopian Airlines in der Nähe von Bishoftu, südlich von Addis Abeba.

- 5. Mai: Wegen eines Blitzeinschlages musste eine russische Maschine nach dem Start wieder zum Moskauer Flughafen zurückkehren. Bei der Landung ging das Flugzeug in Flammen auf. 41 der 78 Insassen kamen ums Leben.