Flüchtlingsrekord auf den Kanaren Wie die kleine Insel El Hierro zum neuen Lampedusa im Atlantik wurde

Vor Kurzem war Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska im Senegal, um mit der dortigen Regierung einen Ausbau der gemeinsamen Grenzkontrollen zu besprechen. Im Krisen- und Armutsstaat Senegal stechen derzeit die meisten Immigrantenschiffe in See. Was offenbar auch damit zu tun hat, dass im Senegal eine autoritäre Regierung am Ruder ist, die den Oppositionsführer ins Gefängnis steckte und seine Anhänger drangsaliert. „Wir haben keine Zukunft in unserem Land“, sagen viele junge Senegalesen, die derzeit auf den Kanaren ankommen und dort einen Antrag auf Asyl stellen.