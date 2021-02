Umstrittenes Camp : Schwangere zündet sich in Flüchtlingslager Kara Tepe selbst an

Schwangere zündet sich in Flüchtlingslager Kara Tepe selbst an

Insel Lesbos Antrag auf Ausreise nach Deutschland abgewiesen: Diese Mitteilung gilt als Hintergrund dafür, dass eine 26-Jährige sich selbst in Brand steckte. Sie überlebte - und die Behörden sprechen von einem „Missverständnis“.

Eine hochschwangere Migrantin hat sich in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos selbst in Brand gesteckt. Die 26-jährige Afghanin sei am Dienstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte das Migrationsministerium mit. Den Ärzten im Krankenhaus zufolge litt die im achten Monat Schwangere an psychischen Problemen, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Antrag auf Ausreise nach Deutschland abgewiesen worden war.