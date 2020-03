Gespräche über Türkei-Hilfe : Erdogan berät mit Merkel und Macron über Flüchtlingskrise

Neben der Corona-Pandemie beschäftigt Europa noch das Flüchtlingsdrama im Südosten des Kontinents. Der türkische Präsident Erdogan berät im Laufe des Tages mit Kanzlerin Merkel über Wege aus der Krise.

Nach dem Abkommen von 2016 soll die Türkei die Flüchtlinge an einer Weiterreise in die EU hindern und im Gegenzug sechs Milliarden Euro an Hilfe erhalten. Allerdings hatte die Regierung in Ankara Ende Februar erklärt, sie werde die Flüchtlinge nicht mehr an einer Weiterreise in die EU hindern. Zehntausende Migranten haben seither versucht, in den EU-Staat Griechenland zu gelangen. Die griechischen Sicherheitskräfte halten sie auch durch den Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern davon ab.