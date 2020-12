Kanarische Inseln : Auf Route nach Spanien ertranken dieses Jahr fast 2200 Migranten

An der Küste der Kanarischen Inseln liegt ein Holzboot, mit dem Flüchtlinge aus Marokko mehr als 100 Kilometer weit über den Atlantischen Ozean gefahren sind. Foto: dpa/Javier Bauluz

Madrid Die Suche nach alternativen Routen nach Europa führt Migranten vermehrt auf die Kanarischen Inseln. Doch der Weg über den Atlantik ist wegen starker Strömungen besonders gefährlich.

In diesem Jahr sind fast 2200 Migranten bei dem Versuch gestorben, Spanien von Afrika aus auf dem Seeweg zu erreichen. Die große Mehrheit sei auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln tödlich verunglückt, teilte die Hilfsorganisation Caminando Fronteras am Dienstag mit.

Flüchtlingskrise in Europa : Mindestens sieben Menschen bei Bootsunglück vor Lanzarote ertrunken

Der Anstieg führte zu überfüllten Aufnahmezentren auf den Kanaren. Die Inseln kritisieren die Weigerung der spanischen Zentralregierung, Migranten auf das Festland zu bringen. Im vergangenen Monat mussten tausende Menschen in einem behelfsmäßigen Zeltlager auf einer Anlegestelle auf der Insel Gran Canaria leben, in dem es unter anderem keine Duschen gab. Nach Protesten von Menschenrechtsorganisationen wurden die Menschen schließlich in ein Militärlager sowie Hotels auf der Insel gebracht.