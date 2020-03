Rückführung von Flüchtlingen verhindert : Türkei kündigt Einsatz von Schlauchbooten an griechischer Grenze an

Türkei kündigt Einsatz von Schlauchbooten an griechischer Grenze an

Flüchtlinge wärmen sich an einem Feuer am Ufer des Grenzflusses Evros bei der türkischen Stadt Edirne. Foto: dpa/Ahmed Deeb

Ankara Griechenland hat Tausende Migranten am Grenzübergang Pazarkule aufgehalten. Jetzt könnte die Türkei den Wartenden neue Möglichkeiten eröffnen.

Die Türkei will Griechenland mit Hilfe von Spezialeinheiten an der Rückführung von Migranten hindern. Außerdem sollten am Grenzfluss Evros Schlauchboote eingesetzt werden, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Mittwoch bei einem Besuch an der Grenze. Wegen des Todes eines Migranten werde die Türkei zudem den Internationalen Menschenrechtsgerichtshof anrufen.