Ostukraine : Dutzende Menschen sterben bei Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk

Dutzende Menschen sterben bei Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk

Ukrainische Soldaten stehen neben beschädigten Autos nach russischem Beschuss des Bahnhofs in Kramatorsk. Foto: AP/Andriy Andriyenko

Kramatorsk In der ostukrainischen Stadt Kramatorsk hat es einen Raketenangriff auf einen Bahnhof gegeben. Mindestens 39 Menschen wurden dabei getötet. Russland weist die Verantwortung für den Angriff zurück.

Der grausame Angriff erfolgte gegen 10.30 Uhr, zu einem Zeitpunkt als sich hunderte Flüchtlinge am Bahnhof des ostukrainischen Kramatorsk versammelt hatten: Mindestens 39 Menschen wurden bei dem Raketenangriff am Freitag getötet. Russland wies jegliche Verantwortung zurück und beschuldigte die Ukraine der Attacke.

Nach dem Raketeneinschlag herrschte vor dem hübschen Bahnhof mit seinem rot-weißen Backsteingiebel Totenstille. Ein Blick auf den Vorplatz ließ das Ausmaß der Tragödie erahnen: große Blutlachen, Glasscherben, verstreutes Gepäck und ein in Blut getränkter Plüschhase bedeckten den Boden. Unter einer Wartebank lugte ein abgerissener Fuß in einem Turnschuh hervor. Auch die Überreste einer großen Rakete mit der russischen Aufschrift „Für unsere Kinder“ lagen auf dem Platz.

„Ich war am Bahnhof. Ich habe eine zweifache Explosion gehört und bin zu einer Wand gerannt, um mich zu schützen“, berichtete eine Frau, die unter den verlassenen Habseligkeiten auf dem Boden nach ihrem Pass suchte. „Ich sah blutüberströmte Menschen in den Bahnhof kommen, und überall lagen Leichen auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob sie nur verletzt oder tot waren.“

Zwischen den Trümmern lief ein Polizist umher und sammelte blutverschmierte Handys ein, von denen eines immer wieder ins Leere klingelte. Die teils zerfetzten Leichen wurden in einer Ecke des Vorplatzes vor den kleinen Läden abgelegt, in denen Reisende normalerweise Getränke oder Snacks kaufen.

Der Bahnhof von Kramatorsk im Donbass war seit Tagen von tausenden Menschen für die Flucht Richtung Westen genutzt worden. Die ukrainischen Behörden waren in den vergangenen Tagen nicht müde geworden, die Menschen eindringlich zum Verlassen der Ostukraine aufzufordern.

Seit Russland angekündigt hat, seine militärischen Bemühungen auf die „Befreiung“ des Donbass zu konzentrieren, leben die Bewohner in Angst vor einer Großoffensive. Vor dem Krieg wohnten mehr als 150.000 Menschen in Kramatorsk. Die Stadt wird nun in die Zange genommen von der russischen Armee, die vor kurzem die Stadt Isjum im Nordwesten eingenommen hat.