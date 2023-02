Flucht über die Südgrenze US-Regierung will das Asylrecht verschärfen

Die US-Regierung plant umfangreiche Einschränkungen des Asylrechts. Generell solle jenen Migranten die Einreise verwehrt werden, die auf ihrem Weg an die Südgrenze nicht zuerst Asyl in einem Land beantragten, das sie durchquert hätten, hieß es in einer am Dienstag (Ortszeit) im Amtsblatt veröffentlichten Mitteilung. Damit hätten demnach praktisch nur noch mexikanische Staatsbürger eine Chance, die nicht erst einen Drittstaat passieren müssen, um an die US-Grenze zu gelangen.