Grüne Karte : Flüchtende Ukrainer stoßen an der Grenze auf bürokratische Hürde

Geflüchtete aus der Ukraine fahren mit ihrem Auto von Schehyni in der Ukraine nach Medyka in Polen durch das Grenzgebiet. Foto: dpa/Michael Kappeler

Kiew Auf ihrer Flucht vor dem russischen Militär stoßen viele Ukrainer spätestens an den Grenzübergängen zu den EU-Nachbarn auf ein unerwartetes bürokratisches Hindernis - wenn sie mit dem Auto kommen.

„Keine Grenzüberquerung mit dem Auto ohne Grüne Karte“, warnte der ukrainische Grenzschutz die Flüchtenden in der Nacht zum Sonntag. In den vergangenen Tagen seien vor allem in der Region Lwiw (Lemberg) an der Grenze zu Polen mehrfach Fahrzeuge zurückgewiesen worden, da die Fahrer nicht die erforderliche internationale Grüne Versicherungskarte vorweisen konnten.