Finnlands Regierungschefin will Arbeitnehmer entlasten : Sanna Marin schlägt 4-Tage-Woche und 6-Stunden-Tag vor

Helsinki Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin will das Arbeitsleben ihrer Landsleute kräftig entschleunigen. Sie macht sich insbesondere für flexiblere Arbeitszeiten, eine Vier-Tage-Woche und einen sechsstündigen Arbeitstag stark.

Seit Dezember führt Marin eine Koalition mit vier weiteren Parteien an. Alle werden von Frauen geführt. Arbeitnehmer in Finnland arbeiten in der Regel an fünf Tagen in der Woche jeweils acht Stunden am Tag. Allerdings haben sie bereits jetzt schon das Recht, den eigenen Arbeitsbeginn in einem Zeitfenster von drei Stunden den eigenen bedürfnissen anzupassen.