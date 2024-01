Präsidentschaftswahl in Finnland Stichwahl entscheidet über neuen Staatspräsidenten

Der neue Amtsinhaber wird seine sechsjährige Amtszeit im März in einer deutlich veränderten geopolitischen und sicherheitspolitischen Lage in Europa beginnen als Niinistö nach der Wahl 2018. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gab Finnland seine jahrzehntelange militärische Blockfreiheit auf und wurde im April das 31. Mitglied der Nato. Russland grenzt auf einer Länge von 1340 Kilometern an das nordische Land.