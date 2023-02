„Dann werden wir beitreten“ Finnland kann sich Nato-Beitritt ohne Schweden vorstellen

„Schweden ist unser engster Partner“ sagte Savola. „Es ist eine sehr intensive Zusammenarbeit und wir vertrauen einander auch voll und ganz. Aber jetzt liegt es in den Händen der Türkei.“ Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin äußerte sich am Samstag auf einer Podiumsdiskussion in München ähnlich.

„Natürlich können wir nicht beeinflussen, wie ein anderes Land ratifizieren wird, aber unsere Botschaft ist, dass wir zum Beitritt bereit sind und es vorziehen würden, gemeinsam beizutreten“, sagte sie.