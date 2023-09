Arbeit an der Mitgliedschaft der Nato Finnische Ex-Regierungschefin Marin tritt als Parteichefin zurück

Lindtman sprach seiner Vorgängerin in seiner Antrittsrede seinen „größten Dank“ aus. „Du warst für eine Zeit verantwortlich, die in die finnische Geschichte eingehen wird.“ Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Finnland unter der Führung Marins die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Zwei Tage nach der Parlamentswahl und Marins Niederlage war das Land dann als 31. Mitglied in das Verteidigungsbündnis aufgenommen worden.