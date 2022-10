Neuer Finanzminister in England : Hunt streicht umstrittenes Steuerpaket radikal zusammen

Neuer Finanzminister in England

London Der neu ernannte britische Schatzkanzler, Jeremy Hunt, will „nahezu alle“ angekündigten Steuersenkungen wieder zurücknehmen. Die Maßnahmen seines Vorgängers hatten harsche Kritik ausgelöst.

Der neue britische Schatzkanzler Jeremy Hunt will das Steuerpaket zusammenstreichen, das sein Vorgänger Kwasi Kwarteng zusammen mit Premierministerin Liz Truss geschnürt hatte. Er nehme „nahezu alle“ angekündigten Steuersenkungen zurück, sagte der erst am Freitag von Truss berufene Finanzminister am Montag.