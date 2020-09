Ausnahmezustand auf Insel Lesbos : Was bisher über den Großbrand im Flüchtlingslager Moria bekannt ist

Athen In dem überfüllten Flüchtlingslager Moria ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen. Das Camp wurde durch das Feuer fast vollständig zerstört. Zwischen Migranten und Inselbewohnern kam es offenbar zu Konflikten. Ein Überblick der Lage.

Was ist passiert?

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos stand nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der Nacht zum Mittwoch fast vollständig in Flammen, angefacht von Winden mit bis zu 70 Stundenkilometern. Schon in der Nacht begannen die Behörden laut griechischen Medienberichten mit der Evakuierung des Lagers, nachdem Wohncontainer Feuer gefangen hatten. Nach Regierungsangaben ist das Feuer am frühen Mittwochmorgen weitgehend unter Kontrolle. Der Regierungssprecher Stelios Petsas bestätigte, dass Migranten versucht hätten, die Feuerwehr an den Löscharbeiten zu hindern.