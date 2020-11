Polen : Festnahmen bei Protesten gegen verschärftes Abtreibungsrecht

Polizisten in Warschau nehmen Demonstranten vor dem Bildungsministerium fest. Foto: dpa/Czarek Sokolowski

Warschau Seit Wochen gehen Menschen in Polen auf die Straße. Sie protestieren gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrecht, die im Oktober vom Verfassungsrecht entschieden wurde.

Bei Protesten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts in Warschau sind mehrere Menschen festgenommen worden. Darunter befand sich auch eine Fotoreporterin der Zeitung „Gazeta Wyborcza“, wie die Nachrichtenagentur PAP am Montag berichtete. Vor einer Polizeiwache, wo die Festgenommenen nach Ansicht der Demonstranten festgehalten wurden, kam es am Abend erneut zu Protesten.