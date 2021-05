Reaktionen auf Festnahme in Minsk : Altmaier macht Lukaschenko persönlich für Protassewitsch verantwortlich

Berlin/Minsk Der Bundeswirtschaftsminister begrüßt die Sanktionen des EU-Gipfels. Der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja zufolge muss Protassewitsch um sein Leben fürchten.

Protassewitsch selbst tauchte am Abend in einem Video auf der Messanger-Plattform Telegram auf. Dort sagte er, er habe bei der Organisation der Massenproteste in Minsk 2020 eine Rolle gespielt. Zudem erklärte er, er sei bei guter Gesundheit. Experten nehmen an, dass das Video unter Zwang aufgenommen wurde. Dem Belarus-Innenministerium zufolge ist Protassewitsch inzwischen in einem Gefängnis. Der stellvertretende polnische Außenminister Pawel Jablonski sagte, er habe von Protasewitsch' Mutter gehört, dass es ihrem Sohn gesundheitlich sehr schlecht gehe.