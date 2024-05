Statt Saisonarbeit „Ferien mit der Armee“ Polen lockt Bürger mit 1400 Euro zum Militär

Das Angebot richte sich vor allem an Abiturienten, aber auch an Studenten und Menschen, die einen Ferienjob suchen, heißt es beim Verteidigungsministerium. „Der Dienst kann in diesem Fall eine Alternative zur regulären Saisonarbeit sein.“ Die Ausbildung umfasst Schießtraining, Orientierung im Gelände, Nahkampf, den Umgang mit Funktechnik und Militärfahrzeugen. Bürger und Bürgerinnen, die das Programm absolviert haben, können auch als Berufssoldaten, Reservisten oder in den Verbänden des freiwilligen Heimatschutzes weitermachen. Das Angebot ist eine Ausweitung der eintägigen Bürgerkurse „Trainiere mit der Armee“, die bereits seit Herbst 2022 angeboten werden und sehr beliebt sind.