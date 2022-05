Feiern im Lockdown​: „Partygate“-Bericht wirft Johnson Führungsversagen vor​

Boris Johnson beim Feiern: Eine Foto aus dem Untersuchungsbericht von Ermittlerin Sue Gray über Partys in der Downing Street, in der Zeit der strengen Corona-Einschränkungen. Foto: dpa/Cabinet Office

London Die Lockdown-Partys von Boris Johnson halten die britische Politik seit Monaten auf Trab. Nun hat die interne Ermittlerin Sue Gray ihren Untersuchungsbericht zur „Partygate“-Äffäre veröffentlicht. Dieser enthält auch einige Fotos von den Feierlichkeiten.

Der britische Premierminister Boris Johnson wird im Untersuchungsbericht der Regierung zur „Partygate“-Affäre heftig kritisiert. Die interne Ermittlerin, Spitzenbeamtin Sue Gray, erneuerte in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Report ihre Vorwürfe, Downing Street habe Führungsversagen und fehlendes Urteilsvermögen gezeigt. Gray hatte mehrere Lockdown-Partys in der Downing Street untersucht, bei denen Corona-Regeln gebrochen worden waren.