FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff nennt Flüchtlingsabkommen mit Spanien einen "Witz"

Berlin Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat das Flüchtlingsabkommen mit Spanien, das am Samstag in Kraft getreten ist, als "Witz" bezeichnet.

"Wer aus Spanien nach Deutschland will, reist doch nicht über Österreich, sondern über Frankreich", sagte Lambsdorff der "Bild"-Zeitung. Das Flüchtlingsabkommen zwischen Deutschland und Spanien war am Samstag in Kraft getreten. Bereits in Spanien registrierte Flüchtlinge können damit binnen 48 Stunden dorthin zurückgeschickt werden.