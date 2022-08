FBI-Razzia in Mar-a-Lago : Trump verlangt Prüfung der Dokumente durch neutrale Person

FBI-Razzia in Mar-a-Lago

Donald Trump auf dem Weg zur Generalstaatsanwaltschaft in New York Mitte August. Foto: dpa/Julia Nikhinson

Washington Nach der Durchsuchung seiner Privatresidenz ergreift Donald Trump juristische Schritte. Der Ex-Präsident will verhindern, dass das FBI die sichergestellten Dokumente auswertet. Stattdessen solle ein unabhängiger Prüfer die Aufgabe übernehmen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump will das FBI von einer Prüfung der Dokumente abhalten, die bei der Durchsuchung seiner Privatresidenz in Florida sichergestellt wurden. Stattdessen solle ein neutraler Gutachter die Unterlagen einsehen, hieß es in einer Klageschrift, die Trumps Anwälte bei Bundesrichterin Aileen Cannon einreichten.