Durchsuchung in Mar-a-Lago : FBI fand bei Trump leere Ordner mit Geheimhaltungssiegel

Washington FBI-Agenten haben bei der Durchsuchung des Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump Anfang August mehrere leere Ordner mit Geheimhaltungskennzeichen gefunden. Unklar blieb, weshalb die Ordner leer waren, was sich darin befunden haben könnte und was damit geschehen ist.

In einem Büro in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago in Florida hätten 43 solche Ordner in einem Behälter gelegen, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Liste des sichergestellten Materials hervor. Auf 28 weiteren Ordnern sei vermerkt gewesen, dass sie an den Stab oder Militärberater zurückgehen sollten. Unklar blieb, weshalb die Ordner leer waren, was sich darin befunden haben könnte und was damit geschehen ist.