Recherchen der Organisation Global Witness Fast 2000 Morde an Umweltschützern seit 2012

Mindestens 177 Umweltschützer sind nach Recherchen der Organisation Global Witness im vergangenen Jahr wegen ihres Einsatzes getötet worden. Damit sei die Zahl der dokumentierten Tötungen von Umweltaktivistinnen und -aktivisten seit 2012 auf 1910 gestiegen, heißt es in einem am Mittwoch in London veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. 2022 sei - genauso wie im Vorjahr – durchschnittlich alle zwei Tage ein Mensch ermordet worden.