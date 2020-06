Naher Osten : Familienkrach bei den Assads

Damaskus In Syrien gibt es nach Jahren des Kriegs nicht mehr viel zu verteilen. Und das Regime braucht Geld, um den russischen Verbündeten zu bezahlen. Das schürt die Spannungen im Herrscher-Clan.

Die syrischen Behörden fordern rund 230 Millionen Euro von ihm. Eines seiner Unternehmen wurde bereits beschlagnahmt, einige seiner Angestellten wurden verhaftet. Polizisten durchsuchten sein Haus in Damaskus, ein Gericht verhängte Mitte Mai eine Ausgangssperre gegen ihn. Möglicherweise hatte er sich da aber schon ins Ausland abgesetzt. Die Menschenrechtsorganisation Guernica 37 berichtete, Makhlouf werde seither in den Vereinigten Arabischen Emiraten vermutet, wo auch seine Kinder leben.

Per Facebook-Video wandte sich Makhlouf in den vergangenen Wochen dreimal an die Öffentlichkeit. Er vertraue nur noch seinem Cousin Assad, aber nicht „all den anderen“, sagte er. Damit könnte Makhlouf die First Lady Asma al Assad gemeint haben, eine frühere Investment-Bankerin, die angeblich schon länger gegen ihn intrigiert.

Unlängst übernahm Asma al Assad die Führung einer zuvor von Makhlouf gesteuerten Hilfsorganisation. Anhänger des Geschäftsmannes seien sicher, dass die Präsidentengattin für die Probleme verantwortlich sei, schrieb Syrien-Experte Danny Makki in einer Analyse für das Nahost-Institut in Washington. Es gebe zudem erhebliche Spannungen zwischen Makhlouf und Maher al Assad, einem Bruder des Diktators.

Hintergrund und vermutlich auch Auslöser der Ränkespiele ist eine schwere Wirtschaftskrise in Syrien – für den Assad-Clan, der Syrien seit einem halben Jahrhundert regiert und ausplündert, gibt es wegen der Kriegsverwüstungen und der internationalen Sanktionen immer weniger zu verteilen. Ein Kurzabsturz des syrischen Pfundes verschlimmert die Not nun noch weiter.

In russischen Medien tauchten in den vergangenen Wochen mehrere Berichte auf, in denen Assad ungewöhnlich direkt kritisiert wurde und seine Zustimmungsrate bei der syrischen Bevölkerung mit gerade einmal 32 Prozent angegeben wurde. Firas Tlass, ein Assad-Gegner und Sohn eines früheren syrischen Verteidigungsministers, sagte im russischen Fernsehen, Moskau könnte Assad jederzeit durch einen Militärrat ersetzen, um freie Wahlen in Syrien zu ermöglichen.Solche Überlegungen seien jedoch pures Wunschdenken, sagt der Russland-Experte Kerim Has. Der Kreml habe keine Alternative zu Assad und könnte aus eigener Kraft keinen Machtwechsel in Damaskus organisieren.