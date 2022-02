Falsche Autobomben und alte Fotos : Wie die Propagandaschlacht um die Ukraine eskaliert

Ein ukrainischer Soldat feuert eine NLAW-Panzerabwehrlenkwaffe während einer Übung im Rahmen der Joint Forces Operation im Oblast Donezk. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Kiew In fast jedem Krieg werden die Schlachten nicht nur mit konventionellen Waffen geschlagen. Vor allem im Internetzeitalter wird mit Falschmeldungen, bearbeiteten Fotos und Zensur gekämpft. So auch aktuell in der Ukraine-Krise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der russische Fernsehreporter steht in schusssicherer Weste und Helm an einem sonnigen Nachmittag in der Nähe einer Kaserne. "Sind Sie bereit?", fragt eine Stimme aus dem Off. Der Journalist nickt, Gewehrfeuer bricht los und er schreit im Wegrennen atemlos seinen Bericht über einen angeblichen Sabotage-Angriff auf die prorussischen Separatisten in der Ostukraine ins Mikrofon.

Ein Clip auf einem Telegram-Kanal entlarvt diesen TV-Beitrag als Inszenierung - ein Beispiel von vielen in der Propaganda-Schlacht zwischen Moskau und Kiew. Der seit acht Jahren andauernde Konflikt im Osten der Ukraine wird von einer erbitterten Desinformationskampagne begleitet, in der die jeweils andere Seite schwerer Verbrechen bezichtigt wird.

Seit Russland mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen hat und eine Invasion droht, eskaliert auch der Propagandakrieg. Der Westen befürchtet, der Kreml könnte einen inszenierten Angriff als Vorwand für einen Einmarsch nehmen.

Am Montag prangerte die russische Seite gleich zwei angebliche Angriffe an: Fünf aus der Ukraine kommende "Saboteure" seien auf russischen Boden vorgedrungen und dort getötet worden. Und: Von der Ukraine aus sei ein russischer Grenzposten mit Granaten beschossen und zerstört worden - beide Vorfälle wurden von der ukrainischen Seite sofort als bewusste "Falschnachrichten" dementiert.

"Ich denke, die meisten dieser Fake News richten sich vor allem an das internationale russische Publikum", sagt der ehemalige ukrainische Bildungsminister und Leiter der Journalistenschule Mohyla, Sergej Kwit. "Es sieht so aus, als würden sie eine Invasion vorbereiten."

Die explosionsartige Zunahme von öffentlich zugänglichen Informationen in den vergangenen zehn Jahren hat es leichter gemacht, Falschmeldungen aufzudecken. So wurde ein scheinbar dringender Aufruf der ukrainischen Separatistenführer vom vergangenen Freitag, die Bevölkerung nach Russland zu evakuieren, bereits zwei Tage vorher aufgezeichnet. "Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wird in Kürze einen Angriffsbefehl für seine Truppen erteilen", warnt der Donezker Rebellenführer Denis Puschilin in seiner Videobotschaft.

Aus den Telegram-Metadaten geht hervor, dass sowohl Puschilins Botschaft als auch eine von einem anderen Separatistenführer aufgezeichnete Botschaft bereits am 16. Februar hochgeladen wurden - an dem Tag, an dem Washington mit einem Einmarsch gerechnet hatte. "Alles, was heute passiert, ist eindeutig und zweifellos inszeniert", twitterte der Investigativjournalist Mark Krutow, als die Sorge wuchs, die Separatisten würden die Bevölkerung wegschaffen, damit russische Panzer anrücken können.

Das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat deckte weitere von Russland lancierte Falschmeldungen auf. Es fand zusammen mit anderen Rechercheuren Beweise, dass eine Autobombe, die angeblich einen separatistischen Polizeichef treffen sollte, in Wirklichkeit an einem ganz anderen Fahrzeug angebracht worden war. Auf Fotos ist zu sehen, dass das Nummernschild des Polizeichefs von seinem neuen SUV an ein altes Armeefahrzeug montiert wurde, das vergangenen Freitag auf einem leeren Parkplatz in die Luft gesprengt wurde.

In anderen russischen Berichten wurde behauptet, die Separatisten hätten zwei Ukrainer getötet, die einen Chlortank in die Luft sprengen wollten. Eine Geschichte, die die Behauptungen Moskaus stützen sollte, Kiew plane einen Angriff mit chemischen Waffen.

Auch die ukrainische Seite ist nicht ganz unbeteiligt an dem Informationskrieg. Die unabhängige Kiewer Organisation Stopfake wies auf Posts hin, die über eine angebliche große Anti-Kriegs-Demonstration in Moskau berichteten - und dabei Bilder einer Versammlung verwendeten, die in Wirklichkeit bereits 2014 stattfand.

(felt/AFP)