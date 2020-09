Fall Nawalny : Russland will Ermittler nach Deutschland schicken

Moskau Die russische Polizei will einem Medienbericht zufolge anwesend sein, wenn deutsche Experten bei Nawalny Ermittlungen durchführen. Der Fall belastet das deutsch-russische Verhältnis zunehmend.

Russland will einem Medienbericht zufolge eigene Ermittler im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny nach Deutschland schicken. Das Innenministerium in Moskau bereite ein entsprechendes Gesuch an die deutschen Behörden vor, meldete die Nachrichtenagentur Tass am Freitag.