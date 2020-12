Fall Nawalny : Moskau bestellt hochrangige EU-Diplomaten ein

Moskau Am Montag kam heraus, dass ein russischer Agent den Giftanschlag auf Alexej Nawalny zugegeben haben soll. Jetzt hat die russische Regierung führende Diplomaten von EU-Ländern einbestellt, weil sie mit deren Umgang mit dem Fall Nawalny nicht einverstanden ist. Zudem verhängte Russland Einreiseverbote an EU-Vetreter.

Die Leiter der diplomatischen Vertretungen Deutschlands, Frankreichs und Schwedens in Moskau sind zu einem Gespräch über den Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny in das russische Außenministerium eingeladen worden. Bei der Unterredung gehe es um neue EU-Sanktionen gegen Russland, teilte das russische Außenministerium am Dienstag in Moskau mit. Den Diplomaten sei eine entsprechende Verbalnote überreicht worden.