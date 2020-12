Als „Opferzeuge“ vernommen : Bundesjustizministerium bestätigt Vernehmung Nawalnys

Berlin Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny vernommen. Das bestätigte das Bundesjustizministerium. Das Ministerium pocht weiter auf eine Aufklärung der Tat.

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach Angaben des Bundesjustizministeriums von der Staatsanwaltschaft Berlin „als Opferzeuge“ vernommen worden. Dies sei am Donnerstag im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens geschehen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin. Nawalny selbst hatte am Vortag auf seinem Telegram-Kanal geschrieben, er habe den halben Tag bei „der deutschen Staatsanwaltschaft“ verbracht.