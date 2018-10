Fall Khashoggi: Konferenz in Riad in Saudi-Arabien findet ohne viele Politiker statt

Fall Khashoggi : US-Finanzminister sagt Teilnahme an Konferenz in Riad ab

US-Finanzminister Steven Mnuchin (Archivfoto). Foto: AFP/ALEX WONG

London Wegen des ungeklärten Schicksals des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat US-Finanzminister Steven Mnuchin seine Teilnahme an einer Wirtschaftskonferenz in der saudischen Hauptstadt Riad abgesagt. Auch mehrere europäische Politiker werden nicht dorthin reisen.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad abgesagt. Das teilte sein Ministerium am Donnerstag in Washington mit. Hintergrund der Entscheidung ist die Affäre um den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi.

Khashoggi war am 2. Oktober in der Türkei in das saudische Konsulat gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Türkische Behörden gehen laut Medien davon aus, dass der Journalist im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. Am 23. Oktober soll eine große Investorenkonferenz in Riad stattfinden.

Auch mehrere hochrangige europäische Politiker werden nicht nach Saudi-Arabien reisen: Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire erklärte am Donnerstag via Twitter, die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Treffen seien nicht erfüllt. Er gilt als ein Schwergewicht der Pariser Mitte-Regierung. „Die Tatsachen sind schwerwiegend“, sagte Le Maire mit Blick auf den Fall des saudischen Journalisten.

Der britische Handelsminister Liam Fox sagte, es sei „nicht die richtige Zeit“ dafür, hieß es in einer Mitteilung der britischen Regierung. „Großbritannien ist weiterhin sehr besorgt über das Verschwinden Khashoggis.“ London erwarte, dass Saudi-Arabien den Fall gründlich, glaubhaft, transparent und zeitnah untersuche. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Auch der niederländische Wirtschaftsminister Wopke Hoekstra wird nicht nach Saudi-Arabien reisen. Das teilte die Regierung am Donnerstag in Den Haag mit. Auch der Besuch einer Handelsdelegation mit der Entwicklungshilfeministerin im Dezember werde wahrscheinlich abgesagt.

Die niederländische Regierung hatte die saudische Regierung aufgefordert, eine glaubwürdige Erklärung für das Verschwinden des Journalisten im saudischen Konsulat in der Türkei zu geben. Dies sei nicht geschehen. Zuvor hatten bereits weitere Teilnehmer abgesagt.

(mba/dpa/AFP)