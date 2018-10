Fall Jamal Khashoggi: Saudi-Arabien liefert Verdächtige nicht in die Türkei aus

Manama Das Tauziehen um die Aufklärung des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi geht weiter: Saudi-Arabien weigert sich, die festgenommenen Verdächtigen an die Türkei auszuliefern. Der Außenminister bezeichnet die Diskussion um den Fall als „hysterisch“.

Es handele sich um saudiarabische Staatsbürger, sagte Riads Außenminister Adel al-Dschubeir am Samstag bei einer Konferenz in Bahrains Hauptstadt Manama als Begründung. "Sie sind in Saudi-Arabien inhaftiert, die Ermittlung findet in Saudi-Arabien statt und sie werden in Saudi-Arabien strafrechtlich verfolgt", fügte er hinzu.