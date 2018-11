Fall Khashoggi: Deutschland verhängt Einreisesperre gegen 18 Verdächtige

Brüssel 18 Verdächtige im Fall des getöteten Journalistin Jamal Khashoggi dürfen nicht mehr nach Deutschland einreisen. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag angekündigt.

Maas betonte, die Bundesregierung stimme sich in der Frage eng mit Frankreich und Großbritannien ab und behalte sich "weitere Schritte" vor. Die 18 Verdächtigen sind saudische Staatsbürger. Sie stünden mutmaßlich in Verbindung zu der Tat, sagte AuMaas am Rande eines EU-Treffens in Brüssel.