Proteste gegen rassistische Polizeigewalt : Donald Trump verhöhnt Demonstranten vor Weißem Haus

Washington Nach den schweren Unruhen in Minneapolis hat der US-Präsident die Behörden dort aufgefordert, härter durchzugreifen. Für die Demonstranten vor dem Weißen Haus, die gegen rassistische Polizeigewalt protestieren, hat er derweil Hohn und Spott übrig.

Er habe vom Regierungssitz aus zugesehen, wie der Secret Service die Protestierenden mit Schildern und Pfefferspray zurückgedrängt habe, schrieb Trump am Samstag. Die Beamten hätten die Demonstranten „brüllen und wettern lassen, so viel sie wollten, aber wann immer jemand....zu forsch wurde oder sich daneben benahm, gingen sie schnell hart gegen sie vor - die wussten gar nicht, wie ihnen geschah.“

Hunderte Menschen hatten sich am Freitagabend vor dem Weißen Haus versammelt, um sich über brutale Polizeigewalt zu empören, die am Montag zum Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis geführt hatte. Lautstarke Kritik übten die Demonstranten auch an Trumps Reaktion auf den Fall.