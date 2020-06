Unruhen in vielen Ländern : Die globale Protestwelle gegen Rassimus ebbt nicht ab

Demonstranten in London vor dem Palace of Westminster. Foto: AFP/ISABEL INFANTES

London/Rom/ Die Tötung des Afroamerikaners George Floyd ruft weiter Empörung hervor und die weltweite Protestwelle gegen Rassismus hat sich am Sonntag fortgesetzt. Allein in London strömten Zehntausende ins Stadtzentrum und zur US-Botschaft.

Und das obwohl Gesundheitsminister Matt Hancock und die Polizei wegen der Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus dazu aufgerufen hatten, von einem erneuten Massenprotest abzusehen. Auch in Rom, Kopenhagen und Madrid gingen Tausende auf die Straßen. Wie schon am Samstag, als quer durch die USA und in zahlreichen anderen Städten, darunter Berlin, München, Hamburg und Brisbane, Zehntausende demonstrierten, wurde mit Sprechchören und auf unzähligen Schildern Solidarität mit der Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter unterstrichen, aber auch Rassismus im eigenen Land angeprangert. Viele Aktivisten trugen wegen des Virus Schutzmasken.

Auch am Sonntag blieben die Proteste überwiegend friedlich. In New York hob Bürgermeister Bill de Blasio die nach Plünderungen und Brandstiftung vor knapp einer Woche verhängte Ausgangssperre einen Tag früher als geplant auf. "Gestern und letzte Nacht hat sich unsere Stadt von ihrer allerbesten Seite gezeigt", begründete er den Schritt.

Die Proteste entzündeten sich an Floyds Tötung in Minneapolis am 25. Mai. Er starb, nachdem ein weißer Polizist ihn fast neun Minuten mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Es folgten tägliche Demonstrationen, bei denen es am Rande zu teils schweren Ausschreitungen kam. Ab Mittwoch begann die Gewalt dann aber merklich nachzulassen, nachdem die vier am Einsatz gegen Floyd beteiligten Beamten festgenommen wurden. Auch am Samstag war es friedlich zugegangen bis auf vereinzelte Vorfälle am Rande. Festnahmen gab es unter anderem in Berlin und London.

Für Sonntag waren weitere Proteste auch in den USA geplant. Am Samstag hatten sich allein in Washington Zehntausende versammelt, aber selbst durch kleinere Orte wie die einstige Ku-Klux-Klan-Hochburg Vidor in Texas zogen mehrere Dutzend schwarze und weiße Demonstranten mit "Black Lives Matter"-Plakaten. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, kündigte an, Mitglieder der Familie von George Floyd am Montag in Houston zu treffen.

In Deutschland begrüßten führende Politiker die Proteste, verwiesen aber auch auf das Risiko einer stärkeren Ausbreitung des Coronavirus durch Massenveranstaltungen. "Es besorgt mich, wenn ich manche Bilder dicht gedrängter Menschenmassen im Park oder auf Demonstrationen sehe", sagte etwa Gesundheitsminister Jens Spahn unserer Redaktion. Bei Demonstrationen müssten künftig Corona-bedingte Sicherheitsabstände noch besser eingehalten werden, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der Funke-Mediengruppe.

(felt/Reuters)