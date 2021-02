Streit um Mediengesetz : Facebook schneidet Australier von Katastrophenwarnungen und Nachrichten ab

Sydney Für die Verbreitung von journalistischen Beiträgen sollen Facebook und Google australische Medienhäuser demnächst bezahlen. Facebook reagiert auf das Gesetzesvorhaben mit einer gefährlichen Blockade.

Im Streit um ein geplantes Mediengesetz für digitale Plattformen hat der US-Social-Media-Riese Facebook in Australien Nachrichteninhalte sowie Wetter- und Katastrophenwarnungen von Behörden blockiert. "Dies ist eine alarmierende und gefährliche Entwicklung", sagte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch am Donnerstag. Den Zugang zu lebenswichtigen Informationen für ein ganzes Land mitten in der Nacht abzuschneiden, sei skrupellos. In Westaustralien herrscht derzeit Buschbrände-Saison, im Osten des Landes führen starke Regenfälle zu Überflutungen.