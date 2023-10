Vertrieben durch Klimakrise Jeden Tag fliehen 20.000 Kinder vor Extremwetter

Überschwemmungen und Stürme waren dabei für 95 Prozent (40,9 Millionen) der Fälle verantwortlich, wie es hieß. Mehr als 1,3 Millionen Kinder seien wegen Dürren innerhalb ihres Landes vertrieben worden, rund 810.000 Kinder aufgrund von Waldbränden, hier vor allem in Kanada, Israel und den USA. In absoluten Zahlen gemessen gehören laut Angaben China und die Philippinen zu den Ländern, in denen die meisten Kinder innerhalb ihres Landes vertrieben wurden, relativ zur Gesamtbevölkerung waren Kinder in kleinen Inselstaaten wie Dominica und Vanuatu sowie in Somalia und im Südsudan am schwersten betroffen.