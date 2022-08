Nahostkonflikt : Waffenruhe zwischen Israel und Islamischem Dschihad in Gaza

Strandbesucher gehen in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv in Deckung, nachdem Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden. Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

Tel Aviv Nach dreitägigen Kämpfen ist am Sonntagabend im Gaza-Konflikt eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten. Doch wird diese von Dauer sein?

Das israelische Militär hatte am Freitag die Militäraktion „Morgengrauen“ mit Luftangriffen gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen gestartet. Die Luftwaffe tötete dabei zunächst den Dschihad-Militärchef Taisir al-Dschabari, am Samstagabend dann den südlichen Dschihad-Kommandeur Chalid Mansur. Die israelische Armee schaltete nach eigenen Angaben mit dem Einsatz die militärische Führungsriege des Dschihad aus. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Die Raketenangriffe auf israelische Ortschaften dauerten am Sonntagabend bis zur letzten Minute an. Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv hatten am Abend noch die Alarmsirenen geheult. Fast alle Geschosse, die israelische Wohngebiete bedrohten, konnten aber nach Militärangaben von der Raketenabwehr Iron Dome abgefangen werden. Die israelische Armee setzte ihre Angriffe auf Dschihad-Ziele im Gazastreifen ebenfalls bis zuletzt fort.