Explosionen in der Hauptstadt : Ukraine meldet russische Drohnenangriffe auf Kiew

Feuerwehrleute arbeiten nach dem Beschuss von Gebäuden durch eine Drohne. Kiews Bürgermeister rief die Menschen auf, unbedingt in den Schutzbunkern zu bleiben. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Kiew Am Morgen erschüttern Explosionen die ukrainische Hauptstadt. Bürgermeister Vitali Klitschko ruft die Einwohner auf, Schutz zu suchen. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP hält eine der attackierenden Schahed-Drohnen aus dem Iran fotografisch fest.

Russland hat am Montagmorgen Kiew erneut mit Drohnen angegriffen. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, Gebäude wurden in Brand gesetzt, Menschen retteten sich in Schutzräume. Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, es sei unter anderen das zentrale Stadtviertel Schewtschenko getroffen worden. Wohnblocks und ein anderes Gebäude seien in Brand geraten. Die Einwohner der Stadt rief er auf, Schutz zu suchen.

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP fotografierte eine der Drohnen, die die Stadt in mehreren Wellen angriffen. Auf dem Bild war der Gefechtskopf des Flugobjekts deutlich zu erkennen. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor. Auf Bildern in sozialen Netzwerken waren Flammen zu sehen, Rauchschwaden stiegen in den Himmel auf. In einem Beitrag waren auch anhaltende Schüsse zu hören - offenbar ein Versuch, eine Drohne abzuschießen.

Eine Woche zuvor hatte Russland weitreichende Luftangriffe in der gesamten Ukraine orchestriert. Dabei waren unter anderem Raketen an einem Kinderspielplatz und einer Kreuzung nahe den Hauptgebäuden der Kiewer Nationaluniversität in Schewtschenko eingeschlagen.

Andrij Jermak, der Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, schrieb in der Messaging-App Telegram, Russland habe Kiew mit iranischen Schahed-Drohnen angegriffen. Russland hat die sogenannten Kamikaze-Drohnen in den vergangenen Wochen mehrfach eingesetzt, um Stadtzentren und Infrastruktur, darunter Kraftwerke, zu attackieren.

Angriffe in Kiew waren in den vergangenen Monaten zu einer Seltenheit geworden, nachdem dem russischen Militär die Einnahme der Hauptstadt zum Beginn des Krieges nicht gelungen war. Die Explosionen der vergangenen Woche waren die ersten Explosionen im Stadtzentrum binnen Monaten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Angriffe der vergangenen Woche als Vergeltung für die Beschädigung der Kertsch-Brücke dargestellt, die Russland mit der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet. Die Brücke, die für Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine einen hohen strategischen und symbolischen Stellenwert hat, war am 8. Oktober von einer Detonation erschüttert worden. Moskau sprach von einer Lastwagenbombe. Der Straßen- und Schienenverkehr über die Brücke kam vorübergehend zum Erliegen - womit die wichtige Versorgungsroute für die Streitkräfte des Kremls ausfiel. Putin machte für die Explosion die Ukraine verantwortlich.

Der neuerliche Angriff auf Kiew fällt in eine Zeit, in der die Kämpfe in den von Russland illegal annektierten ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk wieder an Intensität gewonnen haben, ebenso die fortgesetzte ukrainische Gegenoffensive im Süden, in den ebenfalls völkerrechtswidrig annektierten Regionen Cherson und Saporischschja. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videoansprache am Sonntagabend, es gebe schwere Kämpfe um die Städte Bachmut und Soledar in der Region Donezk.

Am Sonntag erklärte die von Russland unterstützte Verwaltung in der Region Donezk zudem, die Ukraine ihr zentrales Verwaltungsgebäude beschossen. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.

