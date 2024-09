Nahost Acht Tote und mehr als 2500 Verletzte bei Pager-Explosionen im Libanon

Regionale Fernsehsender strahlten Videoaufnahmen aus, auf denen zu sehen ist, wie ein kleines Handgerät, das neben der Kasse eines Lebensmittelladens platziert war, explodierte. In einer anderen Aufnahme ist eine Explosion in Hüfthöhe eines Mannes zu sehen. Der Mann steht an einem Obststand und stürzt nach der Explosion zu Boden. Er bleibt dort liegen und schreit vor Schmerzen.