Berichte über Todesopfer : Pentagon meldet Explosion und Tote außerhalb des Flughafens in Kabul

Pentagon meldet Explosion und Tote außerhalb des Flughafens in Kabul

Vor den Toren des Kabuler Flughafens warten in den vergangenen Tagen Menschenmassen auf Rettung. Foto: AP/Wali Sabawoon

Kabul Am Flughafen Kabul ist es dem Pentagon zufolge am Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Deutsche und amerikanische Sicherheitskreise gehen Berichten zufolge von einem Anschlag aus. Wie viele Verletzte oder Tote es gegeben hat, ist noch unklar.

Außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es zu einer Explosion gekommen. Das schrieb der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag auf Twitter. Es gebe Tote. Auch der arabische Nachrichtensender Al Jazeera berichtete über Tote und Verletzte. In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben.