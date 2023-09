Expansive Territorialansprüche China zieht seine Grenzen neu

Wahre Freunde halten auch in schlechten Zeiten zusammen. So heißt es zumindest. Peking jedoch nutzt die derzeitige Lage Moskaus aus: In einer neuen Standardkarte markiert die Volksrepublik ihren Anspruch auf über 100 Quadratkilometer russischen Territoriums. Die Insel Bolschoi Ussurijski am nordöstlichen Zipfel des Landes erscheint in dem Dokument plötzlich als chinesisches Territorium.