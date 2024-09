Ex-US-Präsident Carter wird 100 Wie ein christlicher Erdnussfarmer Friedensnobelpreisträger wurde

Carters Zustand ist inzwischen einigermaßen stabil, wie die Ärzte sagen. Nun will er am 1. Oktober seinen 100. Geburtstag feiern. In dieser Woche fand in Atlanta bereits eine opulente Gala zu seinen Ehren statt. Der 39. US-Präsident (1977-1981) bleibt nicht wegen politischer Erfolge in Erinnerung, sondern für seine tiefe Menschlichkeit. Bis zuletzt unterrichtete der Baptist an der Sonntagsschule und wirkte an vorderster Front bei „Habitat for Humantiy“ mit, das Häuser für Mittellose baut. Sein Glaube, sein Gottvertrauen und seine Moral ziehen sich wie ein roter Faden durch sein Leben.