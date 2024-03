„Eine gute Investition“ Ex-US-Präsident Clinton verteidigt Nato-Osterweiterung

Das sagte der 77-Jährige am Dienstag auf einer Konferenz zum Jahrestag des Nato-Beitritts Tschechiens, Polens und Ungarns in Prag. „Manchmal muss man einfach ein Wagnis eingehen - und das ist es, was sich alle Beteiligten vor 25 Jahren entschieden haben zu tun“, sagte Clinton rückblickend. Er fügte hinzu: „Ich denke, dass es eine gute Investition war.“ Am 12. März 1999 waren die ehemaligen Ostblockstaaten Tschechien, Polen und Ungarn dem transatlantischen Verteidigungsbündnis beigetreten.