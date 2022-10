Missachtung des Kongresses : Ex-Trump-Berater Steve Bannon zu vier Monaten Haft verurteilt

Steve Bannon, ein langjähriger Verbündeter des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, verlässt am 22. Juli 2022 das Bundesgericht in Washington. Foto: AP/Alex Brandon

Washington Steve Bannon weigerte sich vor dem Kongress zum Kapitol-Sturm auszusagen und Dokumente zu übergeben. Dafür wurde der ehemalige Berater von Ex-US-Präsident Trump jetzt verurteilt.

Der frühere Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump , Steve Bannon, ist wegen Missachtung des Kongresses zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesrichter in der Hauptstadt Washington verhängte am Freitag außerdem eine Geldstrafe von 6500 Dollar (mehr als 6600 Euro) gegen den bekannten Rechtspopulisten. Der 68-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr geweigert, einer Vorladung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 Folge zu leisten und Dokumente zu übergeben.

Der frühere Chef der ultrarechten Website „Breitbart“ war im vergangenen Juli von einer Jury in zwei Fällen der Missachtung des Kongresses schuldig gesprochen worden, weil er die Zusammenarbeit mit dem Untersuchungsausschuss verweigert hatte. Das Gremium hält Bannon für einen Schlüsselzeugen bei der Aufarbeitung der Kapitol-Erstürmung.

Der Rechtspopulist hatte nach Angaben des Gremiums noch am Tag vor der Erstürmung mit Trump gesprochen. In seinem eigenen Podcast sagte Bannon damals zudem voraus, dass am nächsten Tag die „Hölle ausbrechen wird“.