Ex-Sicherheitsberater John Bolton : „Diese Krise wird nicht schnell vorüber sein“

John Bolton, ehemaliger US-Sicherheitsberater. Foto: dpa/Evan Vucci

Interview Der amerikanische Ex-Sicherheitsberater John Bolton über Putins Absichten, die Ursprünge der Krise und wie stark die derzeitige Allianz des Westens ist.

Von Michael Hesse

Wie bewerten Sie den russischen Krieg gegen die Ukraine? Ist die Situation vergleichbar mit der Kuba-Krise in den 1960er Jahren, als die Welt am Abgrund eines Weltkrieges stand?

John Bolton Nein, das glaube ich nicht. Die Risiken eines größeren Krieges in Europa jenseits von der Ukraine sind doch sehr gering. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Putin versuchen wird, die Nato-Grenze zu übertreten. Ich denke also nicht, dass die Chancen für eine Ausweitung des Konflikts so groß sind. Wenn es keine grobe Fehlkalkulation gibt, wie zum Beispiel, dass die russischen Streitkräfte die Grenze zwischen Polen und der Ukraine nicht finden, wo amerikanische Truppen stationiert sind, sehe ich nicht, wie dieser Konflikt außerhalb der Ukraine eskalieren könnte. Die Aussichten für die Ukraine jedoch sind sehr kritisch. Und das besorgt uns alle gemeinsam.

Zur Person John Bolton US-Politiker John Robert Bolton war bereits für die Regierungen von Ronald Reagan, George Bush senior und George W. Bush tätig. Der Republikaner war unter Ex-Präsident George W. Bush US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, dem früheren Präsidenten Donald Trump diente er zeitweise als nationaler Sicherheitsberater. Trump hatte ihn 2019 wegen Meinungsverschiedenheiten rausgeworfen.

Was plant Putin?

Bolton Er will vermutlich die Kontrolle über die östlichen und südlichen Teile der Ukraine gewinnen, also die russischen Teile der Ukraine. Der Vormarsch auf Kiew könnte eine Finte sein, um zu verschleiern, dass man den Plan hat, die Ukraine in einer L-Form einzuschließen. So hätte man das Land nahezu eingeschlossen und vom Meer abgeschnitten. Zudem bedeutet eine Kontrolle über den Osten, dass man kein Guerilla-Problem bekommt.

Und wenn er die ganze Ukraine einnimmt?

Bolton Dann sollte der Westen eine ukrainische Exilregierung mit ganzer Kraft unterstützen.

Warum hat Putin diesen eskalierenden Schritt trotz der Drohung aus dem Westen gewagt?

Bolton US-Präsident Biden ist es nicht gelungen, eine erfolgreiche Abschreckungsmaßnahme der Nato gegen einen Einmarsch der russischen Streitkräfte zu organisieren. Biden hat unmissverständlich gesagt, und ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten, dass keine amerikanischen Streitkräfte in die Ukraine entsandt würden. Russland wird in der Ukraine den Sieg davontragen, weil Biden die Nato in Bezug auf eine russische Invasion nicht einen konnte. Er hätte auch deutlich früher viel mehr Waffen an die Ukraine liefern sollen, das ist erst in den letzten Wochen ausreichend gewesen. Außerdem hätte er mehr amerikanische und Nato-Truppen in der Ukraine stationieren sollen.

Meinen Sie das ernst?

Bolton Nicht um zu kämpfen, sondern zu Zwecken der militärischen Ausbildung und zur Unterstützung der ukrainischen Armee. Der Vorteil wäre, dass die russischen Generäle an der Grenze durch ihre Ferngläser eine Menge amerikanischer Flaggen gesehen hätten. Ich hätte auch deutlich früher viel mehr Sanktionen gegen Russland verhängt.

Zum Beispiel?

Bolton Ich hätte klar gemacht, dass Nord Stream 2 niemals in Betrieb genommen wird, bevor nicht alle russischen Streitkräfte wieder in Russland sind. Sie sollten aus allen Ländern raus, in denen sie derzeit stationiert sind. Das würde Moldawien, die Ukraine, Belarus, Georgien einschließen, Armenien und Aserbaidschan sind eher ein Sonderfall.

Wie stark ist die derzeitige Allianz des Westens? Wird sie halten?

Bolton Sie ist doch schon fragmentiert. Wenn man sich etwa das Statement des italienischen Premierministers Draghi anhört, dass, sollte die EU Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen, man den Energiesektor jedoch ausnehmen müsse. Und wenn Bundeskanzler Scholz in Bezug auf die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 die Zertifizierung stoppt, muss man sagen, dass eine Genehmigung ja vor diesem Sommer ohnedies vom Zeitplan her nicht ansteht. Auf mich macht es den Eindruck, dass Scholz nur eine weitere Suspendierung zu bestehenden hinzufügt, denn die EU hatte ja bereits die Vereinbarkeit von Nord Stream mit dem EU-Energiesektor bestritten.

Linke Politiker in Deutschland sind ohnedies der Meinung, dass die USA zugleich mit einer Nicht-Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ihre Ölimporte aus Russland stoppen sollten.

Bolton Glauben Sie mir, ich wäre kein Gegner davon. Es würde mich freuen, wenn die Amerikaner mehr Öl fördern als auf russisches Öl angewiesen zu sein.

Der frühere US-Präsident George W. Bush wollte 2008 Georgien und die Ukraine in die Nato aufnehmen. Hätte er sich den Vorschlag besser verkniffen? Viele meinen, dies sei einer der Gründe der gegenwärtigen Krise.

Bolton Die Tatsache, dass Deutschland und Frankreich damals eine zügige Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die Nato-Mitgliedschaft blockierten, ermöglichte erst die gegenwärtige Krise. Es gibt nicht viele Labor-Experimente in den internationalen Beziehungen, aber der Gipfel in Bukarest, auf dem George W. Bush diesen Vorschlag unterbreitete, war so etwas. Er fand im April 2008 statt, Russland überfiel Georgien dann im August 2008. Es benötigte gerade einmal vier Monate, um herauszufinden, dass Georgien verwundbar war. Der Fehler der Nato bestand darin, sich Anfang der 1990er Jahre, als der Warschauer Pakt kollabierte, keine Gedanken über die künftige Größe der Nato gemacht zu haben. Die historischen Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: Wir wollten nicht von uns aus neue Mitglieder aufnehmen, sondern sie klopften an unsere Tür und wollten von sich aus den Warschauer Pakt verlassen. Ich erinnere mich da sehr genau dran, die Ungarn wollten als erste raus.

Und?

Bolton Wir stimmten damals zu, dass sie Mitglieder werden könnten, aber wir hinterließen eine graue Zone in Bezug auf das, was ich als die Ostgrenze der Nato und die Westgrenze Russlands bezeichne. Belarus und die Ukraine wurden in der Grauzone zurückgelassen. Wenn wir der Meinung gewesen wären, dass diese Staaten Nato-Mitglieder hätten werden sollen, dann hätten wir es damals tun sollen, oder wir hätten uns dagegen entscheiden sollen. Wir hätten uns auf jeden Fall schon damals für eine der Optionen entscheiden sollen. Wir hätten erkennen sollen, was auch immer in dieser Grauzone verbleiben würde, wäre notwendigerweise ein Subjekt der Ansprüche Russlands werden, mit einem potenziell negativen Effekt für die Nato. Wir haben diese Entscheidung nie bewusst getroffen und ernten nun die Konsequenzen.

Was würden Sie Ihrem Präsidenten jetzt raten, wenn Sie Nationaler Sicherheitsberater wären? Sehen Sie eine Möglichkeit für eine Lösung mit Putin?

Bolton Man muss Putin schwere Kosten aufladen und seine Kosten-Nutzen-Analyse verändern. Denn der russische Präsident hat immer noch die Initiative, er hat immer noch das Momentum auf seiner Seite. Und er kann die nächsten Schritte tun. Ich denke auch nicht, dass diese Krise schnell vorüber sein wird.

Was spricht dafür?

Bolton Putin macht doch im Moment Geld mit Öl über 100 Dollar das Barrel. Er lädt sich keine relevanten Kosten auf. Putin hat überhaupt keinen Druck für eine schnelle Lösung. Für ihn ist der Preis, den er für eine Invasion zahlen muss, akzeptabel. Wir laden ihm nicht genügend Kosten auf. Man muss den Preis für ihn deutlich erhöhen, das könnte ihn vielleicht stoppen. Es könnte schon zu spät sein.

Wie schätzen Sie Putin ein, ist er ein rationaler Typ, wie oft gesagt wird? Der niederländische Premier Rutte nannte Putin „total verrückt“.

Bolton Ich erzähle Ihnen mal, was Putin zu mir persönlich gesagt hat auf einem Treffen, bei dem es um Rüstungskontrolle und ähnlichem ging. Nachdem wir unsere Ansichten ausgetauscht hatten, sagte er zu mir: „Nun, Sie haben Ihre Logik und wir haben unsere. Wir werden sehen, welche sich durchsetzt.“ Nein, ich denke nicht, dass er verrückt ist. Seine Rede über die Ukraine am vergangenen Montag war äußerst emotional und auch nicht gut organisiert, aber ich habe diese Rede schon einmal gehört. Ich stimme nicht damit überein, aber so fühlen sie über die Ukraine. So empfinden sie! So starke nationale Emotionen können eine Wirkung haben.

Im Dezember hatte Putin eine Liste mit Forderungen vorgetragen, etwa, dass die Nato sich hinter ihre Grenzen von 1997 zurückziehen solle. Glaubte Putin ernsthaft, dass er diese Forderungen durchsetzen könne?

Bolton Er sah gute Gründe, es zu versuchen. Denn es gibt eine schwache Führung in Washington, und er sah die Chance, die Nato zu spalten. Für ihn ist das ein Nullsummenspiel: Eine schwächere Nato bedeutet ein stärkeres Russland. Russland als frühere Sowjetunion zu reetablieren, ist eines seiner strategischen Ziele. Die Nato zu schwächen, das andere. Wenn Putin eine Chance sieht, Europa und die Vereinigten Staaten zu spalten, wird er es tun.

Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands? Es galt ja zuletzt eher mehr als Hemmschuh, denn als Helfer.

Bolton Die Deutschen sollten eine Debatte führen, wie es Japan in den letzten 20 Jahren getan hat. Ich meine in dem Sinne, dass Japan eine ganz normale Nation ist. Sie denken, dass sie das sind. Und deshalb sollten sie auch einen entsprechenden Beitrag zu ihrer eigenen Selbstverteidigung leisten. Jetzt reden wir über strategische Punkte in Europa, über Dinge in Europa, die Deutschland nicht direkt betreffen. Bedrohungen, die Polen, die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien betreffen – entweder treten wir den Herausforderungen gemeinsam entgegen oder nicht.

Was denken die Chinesen über die Krise? Ist das für sie eher ein Problem oder eine Chance?