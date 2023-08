Bild für die Ewigkeit Warum das Polizeifoto Trump überdauern wird

Eine Kamera klickt. Im Bruchteil einer Sekunde öffnet und schließt sich der Verschluss und friert die Szene für immer ein. Am Donnerstag (Ortszeit) wird in einem Gefängnis in der Innenstadt von Atlanta ein historischer Moment festgehalten. Zum ersten Mal in der Geschichte stellt sich ein ehemaliger US-Präsident in einem Gefängnis und wird in einem Bild verewigt, das man sonst eher mit Drogendealern oder betrunkenen Autofahrern in Verbindung bringt. Die Insignien der Macht, sie sind für den Bruchteil einer Sekunde verschwunden. Es bleibt ein Foto, das noch lange nach Donald Trumps Ableben in den Geschichtsbüchern abgebildet sein wird.