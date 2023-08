Haftstrafe angetreten Ex-Ministerpräsident Thaksin kehrt nach Thailand zurück

Beobachter vermuten, dass Thaksin wieder eine aktive Rolle in der Politik einnehmen möchte. Ebenfalls am heutigen Dienstag will eine ihm nahestehende Partei mit der Bildung einer neuen Regierung beginnen. Pheu Thai hatte bei den Wahlen den zweiten Platz belegt. Der Überraschungssieger, die progressiven Move Forward-Party (MFP), war wiederholt von konservativen Senatoren, die von einer früheren Militärregierung ernannt worden waren, abgelehnt worden. Thaksin erklärte, seine Rückkehr habe nichts mit der im Laufe des Tages erwarteten Abstimmung im Parlament über einen Kandidaten der Pheu-Thai-Partei für das Amt des Regierungschefs zu tun.