Urteil angefechtet : Ex-Führer der Roten Khmer prozessiert gegen Völkermord-Urteil

Phnom Penh Die Herrschaft der Roten Khmer gilt als eine der finstersten Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Das letzte lebende Mitglied ihres Führungszirkels will von den Verbrechen nichts mitbekommen haben.

Ein Sondergericht in Kambodscha verhandelt seit Montag über die Berufung des letzten überlebenden Führungsmitgliedes der Roten Khmer gegen ein Urteil wegen Völkermordes. Der 90-Jährige Khieu Samphan verfolgte aufmerksam die Argumente seiner Anwälte vor der obersten Kammer des Sondergerichts. Diese machten unter anderem Verfahrensfehler geltend. Khieu Samphan habe nicht ausreichend Zeit gehabt, um seine Verteidigung vorzubereiten, sagte Anwalt Kong Sam Onn. Deshalb solle das Urteil von 2018 aufgehoben werden.

Khieu Samphan war während der Herrschaft der radikal kommunistischen Roten Khmer eine Zeit lang Staatsoberhaupt. Diese versuchten, in Kambodscha alle Spuren dessen auszurotten, was sie als verdorbenes bürgerliches Leben betrachteten. Wer Widerspruch wagte, landete in den berüchtigten „Killing Fields“, andere kamen durch Hunger, Überarbeitung oder Verweigern medizinischer Hilfe ums Leben. Insgesamt sind unter den Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen getötet worden, bis vietnamesische Truppen ihrer Herrschaft ein Ende setzten.