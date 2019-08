Alias „Iván Márquez“ : Ex-Anführer der Farc-Rebellen will bewaffneten Kampf wieder aufnehmen

Bogotá Rückschlag für den Friedensprozess in Kolumbien: Ein ehemaliger Kommandant der FARC-Guerilla hat die Rückkehr zum bewaffneten Kampf angekündigt. Es beginne „eine neue Etappe des Kampfes“, sagte er in einem Video.

In einer Videobotschaft trat Luciano Marín Arango alias „Iván Márquez“ in der Nacht zum Donnerstag gemeinsam mit etwa 20 bewaffneten Soldaten auf. Es beginne „eine neue Etappe des Kampfes“, las Márquez aus einem Manifest vor. Die frühere Nummer Zwei an der Spitze der Farc war seit über einem Jahr untergetaucht. An seiner Seite stand der ehemalige Guerilla-Kommandeur Seuxis Hernández Solarte alias „Jesús Santrich“, der wegen Drogenhandels international zur Fahndung ausgeschrieben ist.