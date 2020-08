Schwere Vorwürfe : Boliviens Ex-Präsident soll Kind mit 15-Jähriger gezeugt haben

La Paz Die Übergangsregierung wirft Evo Morales erneut eine sexuelle Beziehung mit einer Minderjährigen vor. Zuvor war der 60-Jährige in einem anderen Fall wegen Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen und Menschenhandel angezeigt worden.

Die bolivianische Übergangsregierung hat Ex-Präsident Evo Morales in einem zweiten Fall eine sexuelle Beziehung zu einer Minderjährigen vorgeworfen. Ein Bericht wegen eines "mutmaßlichen neuen Vergewaltigungsfalles" durch Morales sei nach einer anonymen Anzeige erstellt worden, sagte Vize-Justizminister Guido Melgar am Montag (Ortszeit) in La Paz. Morales' linksgerichtete Partei Bewegung für den Sozialismus (MAS) wirft der konservativen Übergangsregierung eine politische Motivation hinter den Anschuldigungen angesichts der im Oktober anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor.