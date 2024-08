Übereinstimmende Medienberichte Offenbar großer Gefangenenaustausch zwischen Russland und Westen angelaufen

Zudem gibt es seit 1983 im Europarat ein Übereinkommen, das eine Überführung von verurteilten ausländischen Straftätern in ihre Heimatländer regelt. Zwar wurde Russland kurz nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen, doch gilt das Abkommen seit August 2007 explizit auch im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Ursprünglich gedacht war dieses Abkommen zwar so, dass der Verurteile seine Haft in seinem Heimatland absitzt - ob Russland diese Haftstrafe aber tatsächlich vollstreckt oder nicht liegt nach einer Überführung nicht mehr in der Verantwortung Deutschlands.